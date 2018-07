Berlin (dpa) - Die Zahl der Todesfälle durch den Darmkeim EHEC ist am Wochenende weiter gestiegen. Insgesamt sind inzwischen mindestens zehn Menschen an den Folgen einer EHEC-Infektion gestorben. Die Quelle der gefährlichen Darmkeime ist weiterhin nicht genau bekannt. Verbraucherministerin Ilse Aigner bekräftigte in der «Bild am Sonntag» die Warnung vor rohen Gurken, Tomaten und Salat. In einer Emnid-Umfrage für das Blatt gaben 58 Prozent der Befragten an, derzeit auf diese Rohkostsorten zu verzichten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.