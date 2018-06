Berlin (dpa) - Die Verhandlungen über den Atomausstieg sind in die entscheidende Phase gegangen. Im Kanzleramt beraten die Parteichefs der Koalition: Angela Merkel, Philipp Rösler und Horst Seehofer sprechen zur Stunde mit den zuständigen Ministern und den Fraktionschefs. Die Gespräche sollen am Abend in die Sitzung des Koalitionsausschusses von Union und FDP münden. Bei einer Einigung auf das Gesamtpaket ist geplant, dass noch am späten Abend die Spitzen von SPD und Grünen im Kanzleramt informiert werden.

