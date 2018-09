Berlin (dpa) - Die Zeichen für einen schnellen Atomausstieg und das endgültige Aus für bis zu acht Kernkraftwerke verdichten sich. Die Spitzen von Union und FDP ringen im Kanzleramt um ein Ausstiegsdatum und die Details der Energiewende. Die von Kanzlerin Angela Merkel eingesetzte Ethikkommission empfahl einen Atomstopp bis spätestens 2021. Die Gespräche im Kanzleramt dauern noch an. Am Abend soll der Koalitionsausschuss zusammenkommen. In Regierungskreisen wird eine Vertagung auf Freitag aber nicht völlig ausgeschlossen.

