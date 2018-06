Berlin (dpa) - Bei der Energiewende sollen nach den Plänen der Koalition Kapazitäten von abgeschalteten Atomkraftwerken für eine gewisse Zeit als stille Reserve genutzt werden. Dies erfuhr die dpa aus Kreisen der Koalitionsspitzen von Union und FDP. Mit dieser Reserve «im Umfang des Bedarfs» könne auf Schwankungen in der Stromversorgung reagiert werden. Nach Berechnungen der Bundesnetzagentur werden etwa 2000 Megawatt benötigt - dies würde in etwa der Leistung von zwei AKW entsprechen. Diese könnten in einer Art «Stand-by»-Modus bleiben.

