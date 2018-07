Inhalt Seite 1 — Moderate Gewinnmitnahmen im Dax Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Nach der jüngsten Rally am deutschen Aktienmarkt haben einige Anleger am Dienstag Gewinne mitgenommen. Ein freundlicher Leitindex in den USA half dem Dax allerdings, seine Verluste zum Handelsschluss zu begrenzen.

Mit minus 0,36 Prozent bei 7500,70 Punkten beendete das deutsche Börsenbarometer den Tag. Für den MDax mittelgroßer Werte ging es um 0,44 Prozent abwärts auf 10 752,05 Punkte. Der TecDax sank um 1,08 Prozent auf 922,54 Punkte.

Nachdem der Dax seit Mitte März um mehr als 1000 Punkte zugelegt hat, hätten nun einige Anleger Kasse gemacht, sagte Marktstratege Frank Geilfuß vom Berliner Bankhaus Löbbecke. Vor allem die zuletzt besonders gut gelaufenen Autowerte seien dabei zeitweise unter Druck geraten.

Die BMW-Aktie, die im Tagesverlauf weitgehend Schlusslicht im Dax gewesen war, schloss mit minus 1,66 Prozent auf 63,370 Euro und erholte sich damit etwas. Der Daimler-Titel gab um 1,64 Prozent auf 51,650 Euro nach. Die VW-Vorzugsaktie verlor 1,67 Prozent. Neben Gewinnmitnahmen belastete die Titel nach Meinung von Händlern auch ein Gutachten für das Bundesumweltministerium. Laut der «Financial Times Deutschland» wird darin die Steuersubvention für Dienstwagen als ökonomisch und ökologisch unsinnig eingestuft.

Die Anteilsscheine der Deutschen Bank wurden am Nachmittag davon belastet, dass die US-Regierung dem deutschen Branchenprimus Betrug beim Geschäft mit Hypothekenfinanzierungen vorwirft und klagt. Ein Händler sagte dazu: «Das kann die Deutsche Bank sicher eine halbe Milliarde kosten, schließlich wirft ihr die USA Betrug in einem Massenmarkt vor.» Die Aktien, die zeitweise bis auf 42,58 Euro gefallen waren, schlossen mit minus 2,14 Prozent auf 43,250 Euro.

Wegen des im ersten Quartal fehlenden Ostergeschäfts hatte der Einzelhandelskonzern Metro seinen Umsatz nur stabil halten können, was der Aktie ein Minus von 2,16 Prozent auf 48,370 Euro eintrug. Damit war sie Dax-Schlusslicht. Laut Analyst Jürgen Elfers von der Commerzbank blieb zudem der Umsatzzuwachs in Osteuropa hinter den Markterwartungen zurück. Die überraschungslose Quartalsbilanz des Lkw- und Dieselmotorenbauers MAN enttäuschte einige Marktteilnehmer ebenfalls. Das Papier gab um 0,64 Prozent auf 93,32 Euro nach. Viele hatten nach zahlreichen sehr positiven Kommentare zur gesamten Branche auch sehr hohe Erwartungen in MAN gesetzt.

Weiter aufwärts ging es dagegen für die Titel von Infineon mit plus 2,33 Prozent auf 7,920 Euro. Der Halbleiter-Spezialist blieb dank Auto-Boom und Aufschwung auf der Erfolgsspur. Nach bereits vor zwei Wochen bekanntgegebenen Eckzahlen zum abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal folgten nun die detaillierten Zahlen, die am Markt freudig aufgenommen wurden. Nach einem Gewinnsprung schraubten die Münchener zudem erneut ihre Jahresprognosen nach oben.