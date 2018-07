Washington (dpa) - Bei der Kommandoaktion gegen Osama bin Laden ist den US-Geheimdiensten nach einem Medienbericht ein wahrer Schatz an Informationen in die Hände gefallen. Im Haus Bin Ladens wurden ein Computer sowie mehrere Festplatten sichergestellt, die nun genau untersucht würden.

Das berichtet die Online-Zeitung «Politico». «Könnt Ihr Euch vorstellen, was alles auf Osama bin Ladens Festplatte ist?», zitierte die Zeitung einen Regierungsbeamten.

Die Festplatten seien an einem geheimen Ort in Afghanistan gebracht worden. Hunderte Experten würden die Daten nun sichten, sagte der Beamte. Geheimdienstbeamte in Washington seien begeistert. «Wenn nur zehn Prozent davon verwendbar ist, dann wäre das toll.»

Nach Informationen der Zeitung gibt es mehrere Fotos des getöteten Osama bin Laden. Sie seien jedoch so «grausig», das die Regierung wegen einer Veröffentlichung genau überlegen müsse.

«Politico»-Bericht