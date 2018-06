Washington (dpa) - Die US-Raumfähre «Endeavour» wird frühestens am 10. Mai zu ihrer letzten Reise aufbrechen. Nach Angaben der US-Weltraumbehörde Nasa dauert es mindestens so lange, einen Defekt an einem Heizungssystem zu beseitigen, der am Freitag den Start verhindert hatte.

Ingenieure müssen dazu einen Schaltkasten austauschen, der verschiedene elektrische Verbindungen kontrolliert.

Der Countdown war am Freitag abgebrochen worden, als die sechsköpfige Shuttle-Besatzung bereits auf der Startrampe in Cape Canaveral (Florida) war. Ziel der zweiwöchigen Reise der «Endeavour» ist die Internationale Raumstation ISS. Nach ihrer Rückkehr wird der Shuttle im Museum landen. Danach soll mit der Raumfähre «Atlantis» zum letzten Mal einer der legendären Orbiter ins All starten.