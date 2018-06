Inhalt Seite 1 — Lokführergewerkschaft startet dreitägigen Streik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Im hitzigen Streit um einen Einheitstarif für alle 26 000 Lokführer in Deutschland legt die Gewerkschaft GDL noch einmal eine Schippe drauf: Sie will mit einem dreitägigen Streik auch die letzten verbliebenen Regiobahnen an den Verhandlungstisch zurückholen.

Der am Dienstag um 14.00 Uhr gestartete Ausstand ist der bisher längste in dem aktuellen Konflikt und wird erst Freitag enden.

Bei der komplizierten Auseinandersetzung zwischen GDL und den restlichen Regiobahnen geht es im Kern um eine einheitliche Bezahlung aller 26 000 Lokführer in Deutschland. Die Gewerkschaft will, dass auch die etwa 6000 Angestellten in den Führerständen der Regiobahnen auf dem hohen Niveau des Marktführers Deutsche Bahn (DB) bezahlt werden. Es geht um Einkommen, Zulagen, Arbeitszeit und Urlaub. Mit dem Branchenriesen DB, dort arbeiten etwa 20 000 Lokführer, ist ein neues Tarifpaket schon seit April unter Dach und Fach. Auch die Mehrheit der Regiobahnen ist inzwischen wieder verhandlungsbereit.

Am Abend konnte die GDL einen ersten Teilerfolg melden. Die Karlsruher Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG) habe ein verhandelbares Angebot gemacht und werde von der aktuellen Streikwelle ausgenommen. Ein AVG-Sprecher bestätigte intensive Verhandlungen und die Vereinbarung eines neuen Gesprächstermins. Von einem neuen Angebot wollte er aber nicht sprechen. GDL-Chef Claus Weselsky forderet die übrigen Bahnen auf, in die «längst überfälligen Verhandlungen über inhaltsgleiche Rahmentarifverträge» einzutreten.

Er sagte der Nachrichtenagentur dpa am Dienstag: «Ich gehe davon aus, dass die Unternehmen, die nicht in Verhandlungen eintreten wollen, den Konflikt weiter eskalieren lassen. Und zwar unter der Überschrift: «Wenn wir lang genug die Lokführer streiken lassen, verlieren die irgendwann die Lust.»»

Das sei jedoch verantwortungslos sowohl gegenüber den Fahrgästen als auch gegenüber den eigenen Angestellten. «Denn die haben klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie für einheitliche Einkommen und für Arbeitsplatzsicherheit auch in Streiks treten werden.» Nach Weselskys Darstellung ist die Streikkasse der GDL bestens gefüllt. Wie viele Lokführer in den zehn nun erneut bestreikten Unternehmen arbeiten, konnte die GDL zunächst nicht genau sagen.

Von den sechs wichtigsten DB-Wettbewerbern, den sogenannten G6, ist der Großteil bereits an den Verhandlungstisch zurückgekehrt. Neun Regiobahnen, unter ihnen die Unternehmen des Veolia-Konzerns, die AKN Eisenbahn AG, die Prignitzer Eisenbahngesellschaft (PEG) und die Hohenzollerische Landesbahn (HzL), sind laut GDL aber nach wie vor nicht verhandlungsbereit. Sie hätten in der Streikpause bis zum 1. Mai keine Angebote vorgelegt, über die es zu sprechen lohne.