Weißes Haus erwägt baldige Freigabe von Osama-Foto

Washington (dpa) - Das Weiße Haus erwägt nach Informationen des US-Senders ABC noch im Laufe des Tages die Veröffentlichung eines Fotos des toten Terroristenchefs Osama bin Laden. Skeptiker innerhalb der US-Regierung hätten allerdings argumentiert, dass die Aufnahmen «zu grausig» seien, um sie freizugeben, berichtete ein Korrespondent des Senders am Dienstag. Befürworter meinten hingegen, die Veröffentlichung sei nötig, um Zweifel auszuräumen, dass der Al-Kaida-Chef tatsächlich bei der US-Kommandoaktion getötet wurde.

Sicherheitsmaßnahmen in Deutschland vereinzelt verstärkt

Berlin (dpa) - Nach dem Tod von Terroristenführer Osama bin Laden rechnet Außenminister Guido Westerwelle damit, dass die Terrorgefahr mittelfristig eher sinkt. Unterm Strich gebe es mehr Sicherheit, wenn ein solcher Terrorist sein Handwerk nicht fortsetzen kann. Für US-Einrichtungen in Deutschland wurden die Sicherheitsvorkehrung vereinzelt hochgefahren. Innenminister Hans-Peter Friedrich hatte keinen Anlass gesehen, die Sicherheitsmaßnahmen in Deutschland generell zu verstärken. Das Sicherheitsniveau an deutschen Bahnhöfen und Flughäfen ist laut dem Innenministerium auf einem hohen Niveau.

Terrorverdächtige an britischer Atomanlage festgenommen

London (dpa) - Die in der Nähe des britischen Atomkraftwerks Sellafield verhafteten Terrorverdächtigen sind der Polizei durch Zufall ins Netz gegangen. Die Festnahmen seien keinesfalls das Ergebnis langer Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Die fünf Männer waren bei einer Fahrzeugkontrolle aufgefallen, sie sollen Filmaufnahmen von der Atomanlage gemacht haben. Sie wurden zu weiteren Befragungen nach Manchester gebracht. Laut Oppositionsführer Ed Miliband hat die britische Regierung die Sicherheit an vielen Orten erhöht.

