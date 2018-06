Wiesbaden (dpa) - Hormontherapie kann zwar die Beschwerden von Frauen in den Wechseljahren lindern, doch ein jüngeres Aussehen kann sie ihnen nicht verschaffen.

Weder wird die Hautalterung aufgehalten noch gibt es Belege dafür, dass andere unangenehme Nebenerscheinungen des Alters wie Bartwuchs und Haarausfall zurückgehen, wie der Hamburger Mediziner Eberhard Windler am Dienstag in Wiesbaden am Rande des Internistenkongresses sagte. Hormontherapie sei entgegen verbreiteter Vorstellungen kein Jungbrunnen, mahnte der Professor.

Auch eine positive Wirkung auf die Herzgesundheit sei nicht belegt, sagte Windler. Zwar wirken die Hormone günstig auf den Knochenbau, doch der Effekt verpufft, sobald sie abgesetzt werden. Da vor allem wesentlich ältere Frauen von vermehrten Knochenbrüchen betroffen seien, sehe er auch hier keinen Grund für die Einnahme von Hormonen in den Jahrzehnten davor, sagte Windler. Viele Patientinnen fühlten sich zwar mit den zusätzlichen Hormonen wohler, doch müssten besonders wegen des erhöhten Krebs-, Thrombose-, und Schlaganfallrisikos Nutzen und Risiken einer Hormontherapie genau abgewogen werden.

Kongresshomepage