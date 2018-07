Washington/Islamabad (dpa) - Al-Kaida-Chef Osama bin Laden war nach Angaben des Weißen Hauses nicht bewaffnet, als er von einer US-Spezialeinheit getötet wurde. Er habe sich aber auf andere Weise gewehrt, sagte Sprecher Jay Carney am Dienstag, ohne Einzelheiten zu nennen.

Über den Einsatz des Spezialkommandos sei Pakistan nicht vorab informiert gewesen, erklärte CIA-Chef Leon Panetta in einem Interview mit dem Magazin «Time». «Man hat entschieden, dass alle Versuche einer Zusammenarbeit mit den Pakistanern die Mission gefährden könnten.» Die USA hätten befürchtet, dass «sie die Ziele alarmieren könnten».

Pakistans Präsident Asif Ali Zardari versicherte hingegen, eine «ein Jahrzehnt andauernde Kooperation und Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Pakistan» habe zur Tötung des Terroristen-Chefs geführt. Die Kommandoaktion sei allerdings «keine gemeinsame Operation» amerikanischer und pakistanischer Sicherheitskräfte gewesen, schrieb er in einem Beitrag in der «Washington Post».

Zugleich gab Zardari zu, Bin Laden sei an einem Ort gefunden worden, wo man ihn nicht vermutet habe. Sicherheitsexperten bezweifeln, dass sich Bin Laden in Pakistan ohne Wissen von Geheimdiensten und anderen Behörden des Landes aufhalten konnte.

Ein US-Spezialkommando hatte ihn in der Nacht zum Montag in einem stattlichen Anwesen in der pakistanischen Garnisonsstadt Abbottabad erschossen, in dem er - wie ein hochrangiger Anti-Terror-Berater von US-Präsident Barack Obama am Dienstag sagte - «5 bis 6 Jahre» unbehelligt gelebt hatte.

«Die pakistanische Regierung wusste immer, dass er da ist, aber wollte das vertuschen», sagte Afghanistans Ex-Handelsminister Mohammad Amin Farhang dem Deutschlandfunk. Sein hochgesichertes Versteck im ruhigen Abbottabad beweise, dass Pakistan Top-Terroristen Unterschlupf gewähre.

Unterdessen werden immer mehr Details der Kommandoaktion mit dem Decknamen «Geronimo» bekannt. Obama verfolgte sie voller Anspannung per Satellitenübertragung live im «Situation Room» des Weißen Hauses. Dann die Erlösung: «Wir haben ihn», rief der US-Präsident aus.