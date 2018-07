Inhalt Seite 1 — Analyse: Durften die Amerikaner Bin Laden erschießen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Osama bin Laden war ein Massenmörder - diese Einschätzung ist in den westlichen Demokratien Konsens. Eine ganz andere Frage ist, ob es rechtens war, ihn zu töten.

Die USA hatten nach den Worten eines Top-Beraters von Präsident Barack Obama nicht von vornherein die Absicht, den Terroristenchef zu töten. Bei der nächtlichen Kommandoaktion in Pakistan soll es jedoch zu einem Schusswechsel gekommen sein. Damit könnten die USA argumentieren, dass ihre Elitesoldaten in Notwehr handelten, als sie Bin Laden erschossen.

Am Dienstag bestätigte der Sprecher des Weißen Hauses, Jay Carney, dass Bin Laden entgegen früheren Angaben unbewaffnet war. Allerdings habe sich der Al-Kaida-Chef widersetzt. «Widerstand zu leisten erfordert keine Feuerwaffe», sagte Carney wörtlich.

Der Nachrichtensender CNN berichtete, es habe sich um eine gezielte Liquidierung gehandelt; eine Festnahme sei nicht das Ziel gewesen. Sollte dies zutreffen, wäre das wesentlich heikler. Der Grundsatz, dass niemand ohne Prozess bestraft werden kann, macht den Kern eines Rechtsstaates aus.

Das Völkerrecht sieht nur wenige Ausnahmen dafür vor. Hitler hätte man danach töten dürfen - dies wäre ein Tyrannenmord gewesen. Doch wie der Name schon sagt, versteht man darunter die Tötung eines Diktators, der ein Volk drangsaliert.

«Bei Tyrannenmord würde man eher an Gaddafi denken», meint der Kölner Völkerrechtsprofessor Claus Kreß. «Bei Bin Laden passt das nicht so sehr.» Genauso sieht es der Berliner Völkerrechtler Christian Tomuschat: «Bin Laden war ja nicht jemand, der über einen Unterdrückungsapparat verfügt hat.»

Den USA bliebe in diesem Fall eventuell noch ein anderer Weg, um ihr Vorgehen zu rechtfertigen: Sie könnten die Tötung des Al-Kaida-Chefs als eine kriegerische Operation darstellen. Das entspräche dem, was die US-Regierung seit den Anschlägen vom 11. September 2001 immer wieder gesagt hat: «Wir befinden uns in einem Krieg gegen den Terrorismus.»