Bratislava (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auch ihr drittes WM-Spiel gewonnen. In der sportlich wertlosen Vorrundenpartie setzte sich die deutsche Auswahl 3:2 nach Penaltyschießen gegen Slowenien durch. Torschützen waren Kapitän Wolf, Felix Schütz und Frank Hördler. Damit ist das Team von Trainer Uwe Krupp im zehnten Match in Folge ungeschlagen und feierte den achten Sieg. Am Freitag startet die DEB-Auswahl als Sieger der Gruppe A in die Zwischenrunde.

