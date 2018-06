Waltrop (dpa) - Thilo Sarrazin stichelt weiter in der SPD: Der Ex-Bundesbanker kritisierte die geplante Migrantenquote. In der Berliner SPD gebe es bereits Vorsitzende mit ausländischen Wurzeln. Je migrantischer diese Leute eingestellt seien, desto weniger neigen sie dazu, Probleme oder Schwierigkeiten objektiv zu sehen, so Sarrazin. Parteichef Sigmar Gabriel und Generalsekretärin Andrea Nahles hatten eine Migrantenquote für SPD-Führungsämter angekündigt - als Reaktion auf die parteiinterne Sarrazindebatte. Teile der Partei kritisieren den Verzicht auf einen Parteiausschluss Sarrazins.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.