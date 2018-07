Stuttgart (dpa) - Rund 1000 Delegierte deutscher Kommunen werden heute in Stuttgart zur Hauptversammlung des Deutschen Städtetags erwartet. Im Mittelpunkt steht die Neuwahl des Präsidenten: Münchens Oberbürgermeister Christian Ude soll am Donnerstag erneut an die Spitze des kommunalen Spitzenverbandes rücken. Er löst Frankfurts Oberbürgermeisterin Petra Roth ab, die das Amt turnusgemäß abgibt. Ude stand schon zwischen 2005 und 2009 an der Spitze des Verbands. Morgen ist Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.