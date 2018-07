Berlin (dpa) - Die Neuaufstellung der FDP-Spitze geht in eine neue Phase: Anscheinend kann sich Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle doch vorstellen, auf seinen Posten als Parteivize zu verzichten. Anderthalb Wochen vor dem FDP-Parteitag kündigte er an, dass er unabhängig vom Ausgang des Parteitags Mitte Mai in Rostock auf jeden Fall Minister bleiben will. Dazu brauche er aber nicht unbedingt sein Parteiamt. Brüderle steht parteiintern unter Druck, den Posten als stellvertretender FDP-Vorsitzender abzugeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.