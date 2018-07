Washington (dpa) - Osama bin Laden ist tot - doch die Angst vor dem Terror bleibt. Bei einer gezielten Kommandoaktion erschossen US-Elitesoldaten den Al-Kaida-Chef in Pakistan. Noch während Präsident Barak Obama seinen Tod verkündete, feierten jubelnde Massen vor allem in Washington und New York. Gleichzeitig wächst die Angst vor Vergeltungsschlägen. Diplomatische Vertretungen der USA wurden in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Die Kontrollen an den New Yorker Flughäfen wurden verstärkt, an Bahnhöfen zeigten Polizisten mit Sturmgewehr, Helm und Schutzweste Präsenz.

