FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> ist am Montag mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,4260 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. Ein Dollar kostete zuletzt 0,7013 Euro. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagmittag auf 1,4265 (Donnerstag: 1,4168) Dollar festgesetzt.

Der Wochenstart dürfte ruhig ausfallen: In den USA und Großbritannien bleiben die Märkte feiertagsbedingt geschlossen. Über diese Handelsplätze fließt mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes am Devisenmarkt. Kurssprünge sind dennoch nicht auszuschließen, da bei geringem Handelsvolumen einzelne Transaktionen schwerer ins Gewicht fallen. Fundamental bleibt es unterdessen auch im Euroraum ruhig. Entscheidende Konjunkturdaten werden nicht erwartet.