Frankfurt/Main (dpa) - Die Europäische Zentralbank hat ihre Warnung vor einer Umschuldung in Griechenland bekräftigt. Die Vorstellung von einer geordneten Restrukturierung griechischer Altschulden sei ein Märchen, sagte EZB-Direktoriumsmitglied Lorenzo Bini Smaghi der «Financial Times». Verglichen mit der Umschuldung lateinamerikanischer Staaten in den 80er Jahren sei die Lage in Griechenland vollkommen anders. Eine Umschuldung oder gar ein Austritt aus dem Euroraum komme einem «Todesstoß» für das jeweilige Land gleich.

