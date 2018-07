Rostock (dpa) - In Mecklenburg-Vorpommern ist eine Frau den Folgen einer EHEC-Infektion erlegen. In Landkreis Parchim starb eine 87-Jährige. Sie ist der zwölfte Mensch, der durch den vorwiegend in Norddeutschland grassierenden Darmkeim ums Leben gekommen ist. In Hamburg hat die Zahl der EHEC-Neuerkrankungen und Verdachtsfälle in Hamburg übers Wochenende im Vergleich zu den Vortagen abgenommen.

