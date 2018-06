Inhalt Seite 1 — Kachelmann-Prozess: Die wichtigsten Akteure Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mannheim (dpa) - 43 Verhandlungstage hat der Prozess gegen Jörg Kachelmann am Landgericht Mannheim gedauert. Die wichtigsten Akteure in dem spektakulären Prozess:

JÖRG KACHELMANN: Seit mehr als acht Monaten schweigt Jörg Kachelmann vor Gericht. In den Verhandlungspausen plaudert der 52-jährige Schweizer dagegen gewohnt locker mit seinen Anwälten, Pflichtverteidigerin Andrea Combé hilft er galant in die Robe. Der Gründer des Wetterdienstes Meteomedia, den viele Fernsehzuschauer als sympathischen und etwas chaotischen Moderator kennen, hat in Deutschland die Wettervorhersage umgekrempelt. 2002 übernahm Kachelmann in der ARD die Sendung «Das Wetter im Ersten». Locker und manchmal flapsig erklärte der Journalist die an- und abziehenden Fronten und machte den Wetterbericht zur Mini-Unterhaltungsshow. Rund ein Jahr nach seiner Festnahme ging Kachelmann in Deutschland wieder auf Sendung: Anfang März präsentierte er beim Privatradio Primavera in Aschaffenburg das Wetter.

«SABINE W.»: Die Radiomoderatorin, die in den Medien oft «Sabine W.» genannt wird (manchmal aber auch «Simone W.» oder «Silvia May») war elf Jahre lang die Geliebte von Jörg Kachelmann. Sie beschuldigt den Moderator, er habe sie mit einem Messer bedroht und vergewaltigt. Im Verfahren tritt sie als Nebenklägerin auf. Nachdem sie zum Prozessauftakt überraschenderweise vor Gericht erschienen war, blieb sie den Verhandlungen größtenteils fern - was völlig normal ist, da sie selbst auch als Zeugin aussagte. Zu den Plädoyers erschien die schlanke 38-Jährige wieder vor Gericht. Sichtlich angespannt verfolgte sie die Schlussvorträge, mit dem Rücken zum Publikum sitzend, das Gesicht meist hinter den blonden Haaren verborgen. Als Verteidigerin Andrea Combé erst ihre Aussagen und dann ihre Persönlichkeit sezierte, wollen manche gesehen haben, dass sie weinte.

MICHAEL SEIDLING: Der 60-Jährige ist Vorsitzender Richter der 5. Großen Strafkammer des Landgerichts Mannheim. Es ist nicht sein erster großer Prozess: 2003 verurteilte er den ehemaligen Flow-Tex-Boss Manfred Schmider wegen eines der größten Betrugsfälle der Nachkriegsgeschichte zu elfeinhalb Jahren Haft. Dennoch machte Seidling nicht immer den souveränsten Eindruck - etwa, als er sich zunächst kategorisch weigerte, «Sabine W.» über ein Zeugnisverweigerungsrecht zu belehren und es dann unter dem Eindruck eines Befangenheitsantrags doch tat.

DANIELA BÜLTMANN: Die 45 Jahre alte Richterin ist Berichterstatterin im Verfahren gegen Kachelmann. Das heißt: Sie wird den Urteilsentwurf schreiben. Bei der Befragung von Zeugen und Sachverständigen fragte Bültmann meist sehr detailliert nach - Verteidiger Schwenn unterstellte ihr jedoch, sie würde vor allem nach Anhaltspunkten suchen, die gegen Kachelmann sprechen könnten.

JOACHIM BOCK: Der 44 Jahre alte Jurist ist Beisitzer in dem Verfahren. Immer wieder griff er ein, um die Wogen zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung zu glätten. Attacken von Kachelmann-Anwalt Schwenn entgegnete er meist gelassen, konnte aber auch deutlich werden. «Ich rede - und nicht die Verteidigung», beschied er dem Anwalt am 38. Verhandlungstag. «Jetzt sind Sie mal still, Herr Oltrogge», fuhr er Staatsanwalt Oltrogge ein anderes Mal an. Deutlich kritisierte Bock auch die bezahlten Medienauftritte von Zeuginnen. Dies sei «dem Respekt vor dem Gerichtsverfahren nicht angemessen».

JOHANN SCHWENN: Es war eine der großen Überraschungen des Prozesses: Ende November trennte sich Kachelmann von seinen Anwälten Reinhard Birkenstock und Klaus Schroth - und mandatierte Johann Schwenn. Ein ehemaliger Mandant soll ihm den Hamburger Verteidiger empfohlen haben. Der ging sofort auf Konfrontationskurs: Die Staatsanwälte nannte er «um einiges verdächtiger als Herr Kachelmann», den Therapeuten des mutmaßlichen Opfers bezeichnete er als «Scharlatan», er beantragte, die Redaktionen der Zeitschriften «Bunte» und «Focus» zu durchsuchen, weil er eine Medienkampagne vermutet. Gelegentlich rügte er die Richter, wenn sie seiner Meinung nach einen unpassenden Gesichtsausdruck machten. Kachelmann ist nicht der erste prominente Mandant des 64-Jährigen: Schwenn vertrat unter anderem Markus Wolf, Jan Ullrich, Gregor Gysi und Jan Philipp Reemtsma.