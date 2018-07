Köln (dpa) - Die Leichen der drei in der vergangenen Woche in Afghanistan getöten Bundeswehrsoldaten sind in Deutschland. Ein Bundeswehr-Jet traf am Abend mit den Särgen auf dem Militärflughafen Köln-Wahn ein. Für die Angehörigen wurde eine kurze Trauerfeier ausgerichtet. Am Freitag will die Bundeswehr in Hannover von den drei Soldaten Abschied nehmen. Gestern war bekanntgeworden, dass es sich bei dem Anschlag von Talokan offenbar doch nicht um ein Selbstmordattentat gehandelt hat. Ein ferngezündeter Sprengsatz soll das Blutbad in dem Gouverneurssitz angerichtet haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.