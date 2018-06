Neu Delhi (dpa) - Der Iran hat der Regierungsmaschine von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf ihrem Weg nach Indien kurzfristig die Überflugrechte verweigert. Das Flugzeug er Kanzlerin mit einer großen Delegation an Bord musste in der Nacht zwei Stunden über der Türkei kreisen, bevor es die Genehmigung zum Durchqueren des iranischen Luftraums erhielt. Die Gründe sind noch unklar. Vor dem Abflug der Maschine aus Berlin am Abend hatte es grünes Licht für den Überflug gegeben.

