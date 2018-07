Kiel (dpa) - Die Ärzte in Deutschland wollen künftig energisch gegen drohenden Medizinermangel und für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Der Arztberuf habe Zukunft - auch in Deutschland, sagte der Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holsteins, Franz-Joseph Bartmann, zum Auftakt des Ärztetages in Kiel. Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr sicherte den Medizinern Unterstützung zu. Leider ergriffen zu wenig ausgebildete Ärzte den Beruf und gingen in die Fläche, sagte Bahr. Bis Freitag befassen sich die Delegierten auch mit den Themen Präimplantationsdiagnostik und Sterbehilfe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.