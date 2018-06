Mailand (dpa) - Der mit Spannung erwartete Sexprozess gegen den italienischen Regierungschef Silvio Berlusconi kommt immer noch nicht richtig in Gang. In Abwesenheit des 74-jährigen Angeklagten, der zu politischen Gesprächen in Bukarest weilte, legten Berlusconis Anwälte dem Gericht eine Fülle von Einsprüchen, Anliegen und Fragen vor. Dabei war das Verfahren um Sex mit minderjährigen Prostituierten und Amtsmissbrauch durch Berlusconi auch bei dieser zweiten Sitzung in Mailand weiterhin noch im Vorstadium.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.