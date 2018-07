Stuttgart (dpa) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält eine Wiederaufnahme der Bauarbeiten beim Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 am Montag für unwahrscheinlich. Auch Bahnchef Rüdiger Grube könne kein Interesse daran haben, dass es sofort wieder massive Proteste gegen das Milliardenprojekt gebe, sagte Kretschmann. Der grüne Ministerpräsident will sich bei einem Treffen mit Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer am Freitag auf einen Baustopp bei Stuttgart 21 zumindest bis zum Stresstest einsetzen.

