Frankfurt/Main (dpa) - Nach einer wahren Flut an Unternehmensbilanzen hat der Dax am Mittwoch leichte Verluste verbucht. Der Leitindex verlor im frühen Handel 0,11 Prozent auf 7492 Punkte. Für den MDax mittelgroßer Werte ging es um 0,49 Prozent auf 10 700 Punkte nach unten.

Der TecDax sank um 0,25 Prozent auf 920 Punkte. Gewinnmitnahmen vor allem bei Rohstoff- und Technologiewerten hätten sich schon am Vorabend in New York gezeigt und dürften sich fortsetzen, sagte Händler Chris Weston von IG Markets. Die negative Vorgabe drücke den Markt zum Start ins Minus.

Zu den Favoriten im Dax zählten die Aktien von Henkel, die um 2,35 Prozent auf 47,45 Euro stiegen. Der Konsumgüterhersteller startete dank seines florierenden Klebergeschäfts, neuen Produkten in der Kosmetik und der Nachfrage aus den Schwellenländern mit Zuwächsen ins neue Jahr.

Vor allem auf der Gewinnseite habe Henkel im ersten Quartal besser abgeschnitten, kommentierte ein Händler. Die Titel von Siemens hingegen fielen um 1,43 Prozent auf 96,00 Euro. Einige Anleger hätten sich eine stärkere Anhebung der Gewinnprognose erhofft, erläuterten Börsianer die Verluste.