Oenning macht Drobny zur Nummer 1 im HSV-Tor

Hamburg (dpa) - Nach dem Abschied von Frank Rost wird Jaroslav Drobny beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV neuer Stammtorhüter. «Jaroslav ist in der kommenden Saison meine Nummer eins», sagte Trainer Michael Oenning mehreren Hamburger Medien. Drobny kam vor der aktuellen Spielzeit von Absteiger Hertha BSC und verlor zunächst den Konkurrenzkampf gegen Rost. Der 31-Jährige setzte sich danach aber ohne zu murren auf die Bank, durfte für den verletzten Rost in sechs Partien aushelfen. Zuletzt laborierte der Tscheche an einer Daumenverletzung. «Er ist ein toller Sportsmann, hat sich in dieser Saison klasse verhalten», sagte Oenning.

Exor und News Corp prüfen Formel-1-Übernahme

Berlin (dpa) - Die italienische Investment-Gruppe Exor und die Mediengesellschaft News Corp prüfen eine mögliche Übernahme der Formel 1. In einer Pressemitteilung der Unternehmen hieß es, dass man sich «in einer frühen Phase» befinde. Exor, das von der Agnelli-Familie kontrolliert wird, und Rupert Murdochs Medien-Gruppe würden die Möglichkeiten für ein Konsortium prüfen. Dieses solle einen Plan zur Entwicklung der Formel 1 formulieren. Die Formel 1 ist im Besitz der Kapitalgesellschaft CVC, Geschäftsführer ist Bernie Ecclestone. CVC bestätigte die Anfrage von Exor und News Corp.

WM-Kader komplett: Reul und Kink nachnominiert

Bratislava (dpa) - Der deutsche Kader für die restliche Eishockey-WM in der Slowakei ist komplett. Bundestrainer Uwe Krupp nominierte am Mittwoch die Mannheimer Denis Reul und Marcus Kink nach. Beide nehmen die Plätze ein, die mit Beginn der Zwischenrunde in dem nun 25 Spieler umfassenden Kader zusätzlich besetzt werden dürfen. Damit ist Christopher Fischer vom Liga-Finalisten Grizzly Adams Wolfsburg der einzige der 26 in die Slowakei gereisten Profis, der bei dem Turnier nicht zum Einsatz kommt. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) startet am Freitag in die zweite WM-Phase.

Eberl: Keine Zusammenarbeit mit Effenberg