Washington/Berlin (dpa) - Das Weiße Haus wird die Fotos vom toten Terroristenchef Osama bin Laden nicht freigeben. US-Präsident Barack Obama habe sich gegen eine Veröffentlichung entschieden, um kein Propagandamaterial zu schaffen, teilte sein Sprecher am Mittwoch in Washington mit.

Die Jagd auf weitere Führungsmitglieder des Terrornetzes Al-Kaida geht derweil weiter. US-Spezialisten hoffen auf entscheidende Hinweise in dem Material, das im pakistanischen Unterschlupf Bin Ladens sichergestellt wurde. US-Regierungsbeamte sprachen nach Presseberichten von einem «wahren Schatz».

«Es ist uns sehr wichtig, dass sehr eindringliche Fotos von jemandem, der in den Kopf geschossen wurde, nicht zur Anstachelung weiterer Gewalt oder als Propaganda-Werkzeug im Umlauf sind», sagte Obama in einem Interview des Senders CBS, das am Mittwoch ausgestrahlt werden sollte. Es gebe keinen Zweifel, dass Bin Laden tot sei. Auch Mitglieder des Terrornetzes Al Kaida bezweifelten das nicht. Ob die Fotos veröffentlicht würden oder nicht, mache keinen Unterschied. Wer noch immer nicht vom Tod des Terroristenchefs überzeugt sei, werde auch nicht von Bildern umgestimmt, sagte Obama.

Unterdessen werden immer mehr Einzelheiten der Kommandoaktion gegen Amerikas Staatsfeind Nummer eins in der pakistanischen Garnisonsstadt Abbottabad bekannt. Der meistgesuchte Terrorist der Welt war unbewaffnet, als er in der Nacht zum Montag mit Schüssen in Gesicht und Brust getötet werde.

Neben der Leiche des Topterroristen habe das US-Spezialkommando große Mengen Material aus dem Unterschlupf Bin Ladens mitgenommen, berichteten US-Medien. Es seien fünf Computer, zehn Festplatten und mehr als 100 Speichergeräte wie DVDs und USB-Sticks sichergestellt worden. Dies sei eine «fantastischen Ausbeute» für die US-Geheimdienste.

«Es ist mehr als wir erwartet haben», sagte ein Regierungsbeamter. «Wir haben schriftliches Material, Fotos, alle möglichen Sachen.» Sie werden nun zur Analyse ins CIA-Hauptquartier im US-Bundesstaat Virginia gebracht. Die USA erhoffen sich davon unter anderem Hinweise auf die bisherige Nummer zwei der Al-Kaida, Eiman al-Sawahiri.

Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich geht davon aus, dass die Auswertung des sichergestellten Materials auch Deutschland bei der Terrorbekämpfung zugutekommen wird. «Keine Frage, dass wir davon profitieren werden», sagte Friedrich am Mittwoch kurz vor Abschluss eines dreitägigen Besuches in Washington.