Dortmund (dpa) - Für Fußballprofi Lucas Barrios vom deutschen Meister Borussia Dortmund ist der Wechsel seines Teamkollegen Nuri Sahin zu Real Madrid beschlossene Sache.

«Die Real-Anhänger werden Sahin genießen, er ist ein sehr guter Spieler. Der Deal ist perfekt. Es ist ein wichtiger Kauf für Real», sagte der BVB-Torjäger in einem Interview mit «Radio Marca».

Sahin selbst hatte zuletzt auf seinem Profil beim sozialen Netzwerk «Facebook» eine Entscheidung «zusammen mit dem Verein» für Ende der Woche angekündigt. Die ungewöhnliche Aussage von Barrios sorgte beim BVB für Befremden: «Ist Lucas jetzt schon der Sprecher von Nuri Sahin?», kommentierte Sportdirektor Michael Zorc.

Die anhaltenden Spekulationen um die Zukunft von Sahin taten der guten Stimmung in Dortmund jedoch keinen Abbruch. Beim ersten Training nach dem 2:0 über Nürnberg, mit dem die Borussia am vorigen Wochenende ihre siebte Meisterschaft perfekt gemacht hatte, waren mehrere hundert Fans dabei.

An den kommenden beiden Tagen findet das BVB-Training jedoch nicht öffentlich statt: «Wir bitten um Verständnis, aber wir wollen uns seriös auf das Spiel in Bremen vorbereiten», begründete Jürgen Klopp diese Maßnahme, die wegen des erwartet großen Andrangs getroffen wurde. Trotz der bereits gesicherten Meisterschaft will der BVB-Trainer in den letzten beiden Saisonspielen keine großen Veränderungen im Team vornehmen. «Wir wollen die Saison vernünftig zu Ende spielen», sagte Klopp.