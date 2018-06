Börsengang: Glencore will 10 Milliarden Dollar einnehmen =

London/Zug (dpa) - Der weltgrößte Rohstoffhändler Glencore will bei seinem bevorstehenden Börsengang rund 10 Milliarden Dollar (6,7 Mrd Euro) einnehmen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Aktien würden in einer Preisspanne von 480 und 580 Pence angeboten. Sie sollen an der Börse von London am 19. Mai und von Hongkong ab dem 25. Mai gelistet werden. Damit beläuft sich der Wert des Unternehmens - gemessen in der Mitte der Spanne - wie angestrebt auf rund 61 Milliarden Dollar. Mit etwa 7,9 Milliarden Dollar soll der größte Teil aus einer Kapitalerhöhung kommen, dazu kommen etwa 2,1 Milliarden Dollar aus dem Besitz der Altaktionäre.

Milliardenrettungspaket für Portugal geschnürt =

Lissabon (dpa) - Das Milliardenrettungspaket für das hoch verschuldete Portugal ist geschnürt. Allerdings müssen die EU, der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Europäische Zentralbank (EZB) offiziell noch grünes Licht geben, wie einer gemeinsamen Stellungnahme aus der Nacht zum Mittwoch zu entnehmen ist. Portugals geschäftsführender Regierungschef José Sócrates hatte zuvor in Lissabon berichtet, die Verhandlungen mit den Vertretern der EU und des IWF seien erfolgreich abgeschlossen. Nach Informationen aus Portugal soll sich das Hilfspaket auf 78 Milliarden Euro belaufen. Portugal wird als drittes Euroland nach Griechenland und Irland an den Finanztropf kommen.

Japan-Katastrophen können Allianz kaum erschüttern =

München (dpa) - Erdbeben und Tsunami in Japan konnten Europas größten Versicherer Allianz zum Jahresstart nicht erschüttern. Der operative Gewinn dürfte im ersten Quartal mit knapp 1,7 Milliarden nahezu stabil geblieben sein, wie der Münchner Dax-Konzern am Mittwoch vor der Hauptversammlung mitteilte. «Obwohl wir im Vergleich mit dem gleichen Vorjahresquartal knapp 200 Millionen Euro mehr für Naturkatastrophen verkraften mussten, konnte das operative Ergebnis fast auf Vorjahresniveau gehalten werden», sagte Vorstandschef Michael Diekmann.

BMW mit Rekordzahlen im ersten Quartal =