Köln (dpa) - Ein YouTube-Video, das einen wütenden Lothar Matthäus im Streit mit Reportern zeigt, macht tausenden Internet-Nutzern Spaß. Die Aufzeichnung des arabischen TV-Senders Al-Dschasira - bei YouTube mehrfach zu finden - wurde am Mittwoch zum Dauerbrenner.

Zu sehen ist der deutsche Rekord-Nationalspieler bei einem Champions-League-Spiel in München, offensichtlich äußerst unzufrieden mit der Zusammenarbeit. So poltert er: «Ich verschwende meinen ganzen Abend für diese Scheiße hier?!» Und macht dann am Telefon weiter: «Sie denken, Sie können mit mir spielen?! Ich bin kein Kind.»

YouTube-Nutzer diskutierten im Netz heftig über Wortschatz und Aussprache von Matthäus, der schon häufig wegen seiner Englischkenntnisse für Spott gesorgt hat. «No one can reach Loddar the water!», meinte einer. Matthäus ist selten um einen flotten Spruch verlegen gewesen. Vor allem in seiner aktiven Zeit auf dem Rasen brachte ihm sein fränkisches Mundwerk auch immer mal wieder Ärger ein.

Der Auftritt des Mittelfeldspielers und späteren Trainers sei nie im Fernsehen gezeigt worden, sagte ein Sprecher von Matthäus' Management am Mittwoch in Köln. Der einstige Fußball-Weltmeister werde sich nicht weiter dazu äußern, da Al-Dschasira ein Vertragspartner sei, mit dem er schon oft zusammengearbeitet habe, so der Sprecher.