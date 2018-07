Leipzig (dpa) - Peter Pacult wird ab der kommenden Saison Trainer beim ambitionierten Fußball-Regionalligisten RB Leipzig. Nach längerem Hin und Her bestätigte der vom österreichischen Milliardär und Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz gesponserte Club die Verpflichtung des 51-jährigen Österreichers.

Nur eine Stunde zuvor hatte der Verein die Trennung von Sportdirektor Thomas Linke bekanntgegeben. Linke hatte aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt eingereicht, der Vertrag wurde in gegenseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Pacult erhält einen Zweijahresvertrag und tritt die Nachfolge von Tomas Oral an. Nach dem verpassten Aufstieg in die 3. Liga hatten sich Oral und die Vereinsführung Mitte April auf eine Trennung geeinigt. «Ich freue mich auf diese sportlich sehr interessante Aufgabe und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen», sagte Pacult, der am Donnerstag in der Messestadt vorgestellt werden soll. Er soll den Viertligisten neu beflügeln und die RasenBallsportler in Richtung Bundesliga führen.

Linkes überraschender Abgang könnte mit der Verpflichtung Pacults zusammenhängen. Der frühere Bundesliga-Profi Linke soll sich Medienberichten zufolge dagegen ausgesprochen haben.

Schon seit längerem stand die Verpflichtung Pacults im Raum. Er hatte aber immer wieder erklärt, «dass an den Gerüchten zu einem möglichen Wechsel zu RB Leipzig absolut nichts dran» sei. Am 10. April trennte sich der bisherige Arbeitgeber Rapid Wien von Pacult trotz eines bis 30. Juni 2012 datierten Vertrages. Als Grund gab der Club einen «massiven Vertrauensbruch» an.