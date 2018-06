New York (dpa) - Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag wirft dem libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Chefankläger Luis Moreno-Ocampo sagte vor dem UN-Sicherheitsrat in New York, allein im Februar habe das Gaddafi-Regime 500 bis 700 Bürger getötet. Insbesondere in der Anfangsphase der Proteste hätten Sicherheitskräfte «systematisch» auf friedliche Demonstranten geschossen. Der Weltsicherheitsrat muss das Haager Tribunal beauftragen, damit der Gaddafi-Clan vor dem Gericht angeklagt werden kann.

