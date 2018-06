Mexiko-Stadt (dpa) - Nach einem Bergwerksunglück in der nordmexikanischen Ortschaft Sabinas hat Präsident Felipe Calderón versprochen, alles zur Rettung der verschütteten Bergleute zu tun. In der Kohlegrube sind nach einer Explosion 14 Bergleute eingeschlossen. Ein Mensch wurde bei dem Unglück schwer verletzt, berichteten lokale Medien. Ihm wurden später beide Arme amputiert. Wegen starker Gasentwicklung haben die Rettungsarbeiten noch nicht begonnen. Die Bergleute werden in 60 Metern Tiefe vermutet.

