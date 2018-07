Kairo (dpa) - Die beiden lange verfeindeten Palästinenser-Fraktionen Fatah und Hamas wollen heute ihre Aussöhnung besiegeln. Dazu treffen sich Spitzenvertreter beider Organisationen in Kairo. Sie wollen ein Dokument unterzeichnen, das die Bildung einer gemeinschaftlich nominierten Übergangsregierung und Neuwahlen in den Palästinensergebieten in einem Jahr vorsieht. Der Ausgleich zwischen der eher gemäßigten Fatah und der islamischen Hamas gilt als wichtige Voraussetzung für die Gründung eines unabhängigen Palästinenserstaates.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.