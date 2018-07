Manchester (dpa) - Mit einer schweren Hypothek tritt Fußball- Bundesligist FC Schalke 04 heute zum Halbfinal-Rückspiel in der Champions League an - Gegner ist Manchester United. Nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel vor einer Woche in Gelsenkirchen sind die Chancen auf den erstmaligen Einzug ins Finale der Königsklasse sehr gering. Der erste Finalist ist der FC Barcelona - den Katalanen hat am Abend nach ihrem 2:0-Hinspiel ein 1:1 gegen Real Madrid gereicht.

