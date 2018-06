München (dpa) - In Deutschland warten 12 000 Menschen auf ein Spenderorgan - viele von ihnen vergebens, weil nicht genug Deutsche einen Organspendeausweis bei sich tragen. Auf dem Chirurgenkongress forderten die Mediziner die Einführung einer Widerspruchserklärung wie in Österreich. Dort müssen die Menschen angeben, wenn sie kein Organspender sein wollen. Von knapp 8,5 Millionen Einwohnern hätten das nur rund 2000 getan. Der Bundestag will noch in diesem Jahr über eine Reform der Transplantationsgesetze verhandeln.

