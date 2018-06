New York (dpa) - Auch mehrere Tage nach der Geburt ihres Zwillingspärchens will Pop-Diva Mariah Carey (42) die Namen nicht verraten. Lange müssen ihre Fans allerdings nicht mehr darauf warten.

«Wir sind kurz davor, die Namen bekannt zu geben, aber vorher sagen wir es erst unseren Freunden und so weiter» twitterte die Sängerin. Sie verriet nur, dass beide Namen mit einem «M» beginnen. «Falls ihr raten wollt», fügte sie hinzu. Die Zwillinge kamen am vergangenen Samstag zur Welt. Carey bedankte sich für die guten Wünsche zur Geburt, die aus der ganzen Welt bei ihr eingetrudelt seien. Die Babys seien das «unglaublichste Geschenk, das wir uns jemals hätten vorstellen können», so Carey.

