Los Angeles (dpa) - Hollywood-Schauspielerin Jennifer Love Hewitt (32) und der Filmemacher Alex Beh haben ihre Romanze beendet. Ein Sprecher der Schauspielerin bestätigte dem Promi-Portal «Usmagazine.com» das Ende der Beziehung.

Der Star der TV-Serie «Ghost Wisperer - Stimmen aus dem Jenseits» und Beh waren sich im vergangenen Sommer näher gekommen. Im Frühjahr zuvor hatte sich die Schauspielerin nach einjähriger Beziehung von ihrem Kollegen Jamie Kennedy getrennt. Im Februar schwärmte Hewitt noch, dass Beh ihr täglich Blumen schenken würde. Einen Monat zuvor verriet sie im TV-Interview mit Ellen DeGeneres, dass sie für eine Verlobung vorgesorgt hätte. Beim Edel-Juwelier Tiffany habe sie sich drei Verlobungsringe ausgesucht, die ihr gefallen würden, sagte Hewitt damals. Das würde ihrem Zukünftigen die Arbeit erleichtern.

Beruflich ist Hewitt mit Projekten eingedeckt. Im Januar wurde bekannt, dass sie mit dem Geister-Film «Wait Till Helen Comes» ihr Regiedebüt geben will. Die «Garfield»-Darstellerin plant ebenfalls das Drama «The Last Valentine», in dem sie als junge Journalistin einer alten Dame (Betty White) näher kommt, deren Ehemann seit dem Zweiten Weltkrieg vermisst wird.