New York (dpa) - Trauer statt Triumph, Stille statt Jubel: Bei einem Besuch mit viel Symbolkraft in New York hat US-Präsident Barack Obama wenige Tage nach der Tötung von Terroristenführer Osama bin Laden der Opfer der Terroranschläge vom 11. September gedacht. Er legte am Donnerstag an Ground Zero einen Kranz nieder - dort, wo vor fast zehn Jahren Terroristen zwei Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Center steuerten und die Gebäude zum Einsturz brachten. 2600 Menschen starben damals in New York.

