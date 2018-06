Inhalt Seite 1 — Länder erwarten Millionenkosten für Sicherungsverwahrung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Neue Gebäude, mehr Therapeuten, mehr Bewacher: Die Länder rechnen mit Kosten in Millionenhöhe für die Reform der Sicherungsverwahrung, die das Bundesverfassungsgericht verlangt.

Karlsruhe hatte die bisherigen Regelungen für verfassungswidrig erklärt und bis 2013 ein neues Gesamtkonzept gefordert. Bis dahin können aber besonders gefährliche Täter eingesperrt bleiben. Trotzdem gab es am Donnerstag auch Schelte für den bahnbrechenden Richterspruch.

Bayerns Justizministerin Beate Merk (CSU) kritisierte, das Verfassungsgericht habe bisher den Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung Vorrang gegeben, «jetzt stärkt es das Freiheitsrecht des Täters», sagte sie der «Augsburger Allgemeinen» (Donnerstag).

Der Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses, Wolfgang Bosbach (CDU), sagte dem «Hamburger Abendblatt» (Donnerstag), auf die Gerichte und Gutachter werde viel Arbeit zukommen. Sie müssten künftig in jedem Einzelfall noch einmal prüfen, ob ein Straftäter nur weiterhin gefährlich oder - wie vom Bundesverfassungsgericht gefordert - hochgefährlich und psychisch gestört sei. «Wie man diese Unterscheidung künftig ziehen soll, ist mir unklar», sagte er.

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) sieht nun vor allem die Länder in der Pflicht. In den ARD-«Tagesthemen» sagte sie: «Das heißt jetzt: neue Anstalten bauen, viel Geld investieren und vor allen Dingen Therapieangebote zu verbessern oder überhaupt erst einzuführen und auch Behandlung sehr frühzeitig zu ermöglichen, um eben immer die Perspektive der Freilassung zu haben.»

Die Karlsruher Richter hatten von einer «gemeinsamen Pflicht» von Bund und Ländern gesprochen, die Sicherungsverwahrung zu reformieren. Der Bund muss die «wesentlichen Leitlinien» vorgeben. Die Länder müssen dafür sorgen, dass die Sicherungsverwahrung sich deutlicher von der Strafhaft unterscheidet, und dann auch die Kosten tragen.

Allein Hessen geht von Mehrkosten von mehreren Millionen Euro für die geforderte Unterbringung aus. Bayerns Justizministerin Merk appellierte an die Bundesregierung, sich an den Kosten zu beteiligen. «Der Bund darf sich jetzt nicht darauf beschränken, die anstehende Arbeit am Schreibtisch zu erledigen. Hier sind Bund und Länder gemeinsam gefragt», sagte sie der «Süddeutschen Zeitung» (Freitag). Bei der Justizministerkonferenz am 18./19. Mai in Halle/Saale soll das Thema beraten werden.