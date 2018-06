Seit mehr als drei Jahrzehnten nennt er sich nun schon Yusuf Islam, oder als Künstler kurz Yusuf - doch für seine Fans wird er wohl immer Cat Stevens bleiben. Jener Sänger, der der Welt diese wunderschönen Popsongs schenkte von «Lady D'Arbanville» über «Wild World» und «Father and Son» bis zu «Morning Has Broken». Nach langen Jahren der Zurückgezogenheit kehrte er Mitte der Nuller Jahre auf die Showbühne zurück - nun kommt er als Cat Stevens alias Yusuf auf Tour: Er singt in Hamburg (10.), Oberhausen (12.), Berlin (14.), München (17.) und Mannheim (29.).

http://www.yusufinconcert.com/