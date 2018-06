Sie lässt die Hüften schwingen und bezaubert Männer wie Frauen gleichermaßen: Shakira hat mit dem Fußball-WM-Hit «Waka Waka (This Time For Africa)» im vergangenen Jahr einen der erfolgreichsten Songs hingelegt; ihr Album «Sale e Sol» mit spanisch- und englischsprachigen Songs wurde ebenfalls ein Chartstürmer. Nach einer kurzen Tour im kalten Dezember will sie nun auch im Frühjahr einheizen. Sie tritt auf in Mannheim (14.) und Mönchengladbach (15.). Ihr im Dezember ausgefallenes Konzert in Frankfurt/Main holt Shakira am 11. Juni nach.

