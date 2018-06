Sanaa (dpa) - Bei einer Militäroperation im Südosten Jemens haben Sicherheitskräfte nach Regierungsangaben zwei führende Mitglieder der Terrororganisation Al-Kaida getötet. Die beiden Männer seien an mehreren Anschlägen im Land beteiligt gewesen. Das erklärte das jemenitische Außenministerium. Medienberichte, nach denen eine unbemannte US-Kampfdrohne eine Rakete auf die Männer feuerte, bestätigte das Ministerium nicht. Al-Kaida-Terroristen hatten erst am Mittwoch in der südlichen Stadt Sindschibar bei einem Anschlag sieben Menschen getötet.

