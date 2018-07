Frankfurt/Main (dpa) - Einer der bekanntesten Islamisten in Deutschland steht von heute an in Frankfurt vor Gericht. Der 25-Jährige Deutsch-Syrer soll rund ein Jahr lang Mitglied des Terrornetzwerkes Al-Kaida gewesen sein. Der Generalbundesanwalt wirft ihm vor, im Sommer 2009 in einem Terror-Camp in Pakistan für Kampfeinsätze im Dschihad ausgebildet worden zu sein. Er soll sich an Kämpfen gegen die pakistanische Armee beteiligt haben und später als Kontaktmann der Terrororganisation in Deutschland vorgesehen gewesen sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.