Salzburg (dpa) - Beim Absturz eines deutschen Segelflugzeugs in Österreich sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Flugzeug, das in Deutschland registriert ist, war am Chiemsee in Richtung Zell am See gestartet. Bei Leogang stürzte das Flugzeug ab und ging auf Bahngleisen in Flammen auf. Die Bahnstrecke musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden. Laut Polizei kommt einer der beiden Getöteten aus Deutschland. Über die Identität und die Herkunft des zweiten Opfers gab es zunächst keine Angaben.

