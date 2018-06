Rom (dpa) - Die internationale Libyen-Kontaktgruppe will die Rebellen mit Geld von Machthaber Muammar al-Gaddafi unterstützen. Nach Angaben von Teilnehmern einigten sich die Außenminister von mehr als 20 Ländern darauf, einen Treuhandfonds zur finanziellen Unterstützung von Aufständischen einzurichten. In den Fonds soll Geld einfließen, das aus dem ausländischen Vermögen des Gaddafi-Regimes beschlagnahmt wurde. Allein in Deutschland sind Konten im Wert von etwa 6,1 Milliarden Euro gesperrt.

