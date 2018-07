Los Angeles (dpa) - Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat die italienische Schauspielerin Sophia Loren nach Los Angeles eingeladen, um sie mit einer Gala zu ehren. Als Gastgeber stand am Mittwochabend Billy Crystal (63), einer ihrer großen Fans, auf der Bühne.

Während der Gala wurden Ausschnitte aus Sophia Lorens berühmten Filmen gezeigt, Freunde und Kollegen hielten Reden. Der «Los Angeles Times» hatte die 76-Jährige, die heute in der Schweiz lebt, zuvor gesagt: «Ich habe nicht damit gerechnet, wirklich nicht. Es ist aber fantastisch, weil ich zum italienischen Film gehöre, und uns Italienern im allgemeinen diese wunderbaren, großen, großen Ehrungen vorenthalten werden, obwohl wir sie manchmal verdienen... Amerika hat mich immer akzeptiert, sogar am Anfang, als ich das erste Mal hierher kam... Für eine wir mich, die aus einer kleinen Stadt stammt, war Hollywood ein Märchen. Es war etwas, womit ich niemals gerechnet habe.»