Berlin (dpa) - «Alles anders, alles neu!» heißt es beim 48. Berliner Theatertreffen, das von Freitag an die «bemerkenswertesten» Inszenierungen» der Saison zeigt. Zehn Stücke aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind bei dem traditionsreichen Festival (bis 23.5.) zu sehen.

«Die Auswahl der Jury ist radikal anders als alle Jahrgänge zuvor», sagten die Festivalmacher am Dienstag. «Weniger bekannte Namen, kaum große Bühnen, dafür ein Triumph des Off-Theaters und der Newcomer unter den "Theatergrößen".»

Jahrzehntelang seien immer wieder die selben Regisseure wie Peter Zadek, Claus Peymann oder Luc Bondy eingeladen worden, sagte Theatertreffen-Leiterin Iris Laufenberg am Dienstag im Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. Mittlerweile habe sich aber eine neue Generation mit eigener Handschrift durchgesetzt. «Es ist einfach mehr Bewegung drin heute», meinte Laufenberg. «Die großen Theater-Metropolen sind nicht schlechter als sie sonst waren. Aber das Augenmerk liegt nicht mehr nur auf ihnen.»

In 18 Tagen bietet das Festival 82 Veranstaltungen rund um das Theater - neben den Aufführungen sind das auch Diskussionen, Workshops und szenische Lesungen junger Dramatik. Regisseure wie Stefan Pucher, Stefan Bachmann, Roger Vontobel, Karin Henkel und Karin Beier zeigen ihre Arbeiten. Auf der Bühne werden unter anderem Schauspieler wie Burghart Klaußner, Caroline Peters, Robert Hunger-Bühler und Manfred Zapatka zu sehen sein.

Mit gleich zwei Inszenierungen ist der seit einiger Zeit auch als Regisseur arbeitende Schauspieler Herbert Fritsch vertreten. Er zeigt seine am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin entstandene Inszenierung von Hauptmanns «Der Biberpelz» sowie die vom Theater Oberhausen kommende Ibsen-Inszenierung «Nora oder Ein Puppenhaus». «Schauspieler war ich schon sehr, sehr gerne», sagte Fritsch. Aber: «Ich bin jetzt am allerliebsten Regisseur», meinte er.

Das Schauspiel Köln eröffnet das Theatertreffen am Freitagabend mit Karin Beiers dreiteiligem Jelinek-Abend «Das Werk/Im Bus/Ein Sturz». Ebenfalls vom Schauspiel Köln kommt Anton Tschechows «Kirschgarten» in der Regie von Karin Henkel. Das Berliner Theater Ballhaus Naunynstraße zeigt seine vieldiskutierte Migrantenkomödie «Verrücktes Blut» in der Regie von Nurkan Erpulat. Die Berliner Performancegruppe kommt mit seinem an einen Shakespeare-Text angelehnten Stück «Testament». Zum Abschluss des Festivals ist «Via Intolleranza II» des im vergangenen Jahr gestorbenen Regisseurs Christoph Schlingensief zu sehen.

Theatertreffen-Programm